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США разрабатывают проект "черного ящика" для ядерных отходов других стран - СМИ

Сегодня, 20:02
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Проблема хранения ядерных отходов является одной из важнейших в энергетическом секторе

Управление ядерной энергетики Министерства энергетики США разрабатывает проект по предоставлению помощи другим странам с захоронением радиоактивных отходов, сообщает Reuters  со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.

По словам собеседников агентства, Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA)  рассматривает возможность предоставления другим странам технологий переработки ядерных отходов, которые могут включать такие методы, как измельчение, нагревание и передача тока через отходы для уменьшения его объема.

Источники отметили, что оборудование по переработке отходов будет установлено  в "черном ящике" размером с транспортный контейнер и отправлено в другие страны, но будет принадлежать и эксплуатироваться США.

Таким образом, как подчеркнул один из источников, Вашингтон может решить проблемы страны с отработанным топливом, не передавая им право собственности на технологию.

В NNSA подтвердили, что проект по оказанию помощи другим странам с ядерными отходами находится в стадии реализации, но отказался раскрыть подробности.

Напомним, что Украина ежегодно тратит приблизительно 200 миллионов долларов за оплату услуг по вывозу ядерных отходов с рабочих украинских АЭС на территорию России.

Теги:   Ядерные отходы США

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