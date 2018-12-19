США разрабатывают проект "черного ящика" для ядерных отходов других стран - СМИ Сегодня, 20:02 137 Цей матеріал також доступний українською Проблема хранения ядерных отходов является одной из важнейших в энергетическом секторе

Управление ядерной энергетики Министерства энергетики США разрабатывает проект по предоставлению помощи другим странам с захоронением радиоактивных отходов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.

По словам собеседников агентства, Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA) рассматривает возможность предоставления другим странам технологий переработки ядерных отходов, которые могут включать такие методы, как измельчение, нагревание и передача тока через отходы для уменьшения его объема.

Источники отметили, что оборудование по переработке отходов будет установлено в "черном ящике" размером с транспортный контейнер и отправлено в другие страны, но будет принадлежать и эксплуатироваться США.

Таким образом, как подчеркнул один из источников, Вашингтон может решить проблемы страны с отработанным топливом, не передавая им право собственности на технологию.

В NNSA подтвердили, что проект по оказанию помощи другим странам с ядерными отходами находится в стадии реализации, но отказался раскрыть подробности.

Напомним, что Украина ежегодно тратит приблизительно 200 миллионов долларов за оплату услуг по вывозу ядерных отходов с рабочих украинских АЭС на территорию России.