США остановили беспошлинный ввоз сотни товаров из Украины

С 26 апреля Соединенные Штаты Америки (СЩА) приостановили действие торговых преференций для 155 видов товаров из Украины.

Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития Украины.

"Офис торгового представителя США приостановил для части украинских товаров действие Генерализированной системы преференций", – говорится в сообщении.

Ограничения введены через 120 дней после публикации соответствующей прокламации президента США от 22 декабря 2017 года.

Под ограничения попали некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы.

В Минэкономразвития отмечают, что находятся "в постоянном диалоге" с правительством США и "работают над решением проблемы".

"Снятие ограничений в значительной степени зависит от принятия Верховной Радой проекта закона №7466, известного как законопроект О организации коллективного управления", – подчеркнули в министерстве.

МЭРТ напоминает, что разработанный им законопроект, направленный на установление в Украине эффективной и прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав, был принят в первом чтении 1 марта, а 19 апреля народные депутаты начали его рассмотрение во втором чтении.

Действие Генерализированной системы преференций, которая дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины,