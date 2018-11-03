США предупредили о возможности введения санкций против системы SWIFT

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SWIFT попадет под санкции США, если будет оказывать услуги иранским финансовым учреждениям из санкционного списка

SWIFT попадет под санкции США, если будет оказывать услуги иранским финансовым учреждениям из санкционного списка

США может ввести санкции против международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей SWIFT в случае отказа от блокировки иранских юридических и физических лиц, попавших под санкции. Об сообщает Укринформ со ссылкой на министра финансов США Стивена Мнучина.

"Во-первых, SWIFT не отличается от любой другой компании. Во-вторых, мы предупредили SWIFT, что Минфин настойчиво будет применять свои полномочия для того, чтобы продолжать интенсивное экономическое давление на иранский режим, и что SWIFT попадет под санкции США, если будет оказывать услуги финансовых переводов отдельным иранским финансовым учреждениям, которые обозначены в санкционном списке", – заявил министр.

Мнучин отметил, что американская администрация предупредила SWIFT о необходимости немедленного отключения от системы любого учреждения в Иране, которое окажется в списке санкций.

Он подчеркнул возможность попыток обхода санкций из-за подставных лиц, что также должно преследоваться соответствующим образом.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа объявила о восстановлении всех американских санкций в отношении Ирана, которые были отменены после заключения сделки по иранской ядерной программе в 2015 году.

Напомним, первый пакет санкций против Ирана вступил в силу 7 августа. Под санкции подпадают и другие страны, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.

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