США пожаловались на Китай в ВТО за кражу патентов

США подали во Всемирную торговую организацию жалобу на Китай, обвиняя КНР в краже торговых патентов, сообщает Reuters.

"Китай, очевидно, нарушает правила ВТО, отказывая иностранным держателям патентов, в том числе американским компаниям, в соблюдении основных патентных прав, которые запрещают использование китайскими компаниями технологий после окончания лицензионного контракта", - говорится в заявлении США.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции. Речь идет о товарах на 60 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая сообщило, что готовится к ответному введению пошлин на товары из США.

Ранее Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из всех стран, за исключением Канады и Мексики, для которых предусмотрено исключение сроком на 30 дней.