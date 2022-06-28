Байден подписал закон. США повысили до 35% пошлины на все российские товары

28 июня, 04:13
Белый дом усиливает давление на РФ (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Белый дом усиливает давление на РФ (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден подписал закон о повышении до 35% пошлины на все российские товары, на которые до сих пор не введено эмбарго.

«В соответствии с разделом 3b (1) Закона о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью устанавливаю, что повышение до 35% ставки пошлины, указанной в графе 2, на некоторые виды продукции из российской федерации, импорт которых еще не запрещен, оправдан и отвечает внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов», — говорится в законе.

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Новые правила вступают в силу через 30 дней со дня публикации этого распоряжения.

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Ранее страны G7 договорились изучить способы направить Украине доходы от пошлин, введенных на российские товары.

Кроме того, страны G7 договорились согласовать и расширить санкции относительно доступа России «к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям» стран Семерки, в частности, к таким, которые «поддерживают российскую военно-промышленную базу и технологический сектор».

Как сообщалось, страны G7 также настроены достичь сокращения доходов России, в том числе и от продажи золота.

https://www.youtube.com/watch?v=cmKnLwqzYKE
Редактор: Сергей Чудновцев

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