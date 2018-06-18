США отменят пошлины на украинские удобрения, введенные в 2001 году

США отменят антидемпинговую пошлину на поставки из Украины селитры

США по результатам очередного пятилетнего пересмотра отменят антидемпинговые пошлину на поставки из Украины твердой аммиачной селитры (Solid Agricultural Grade Ammonium Nitrate), введенной в сентябре 2001 года.

Об этом сообщило Минторговли США, передает агентство Интерфакс-Украина.

Отмечается, что пересмотр пошлины был инициирован 1 мая этого года, однако заявления от внутренних производителей не поступили.

Ведомство уточняет, что официальное сообщение о таких итогах пересмотра будет опубликовано 18 июня.

Напомним, что антидемпинговая пошлина была введена 12 сентября 2001 года в размере 156,3% в отношении концерна Стирол и всех других украинских предприятий.