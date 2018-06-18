США отменят пошлины на украинские удобрения, введенные в 2001 году

США по результатам очередного пятилетнего пересмотра отменят антидемпинговые пошлину на поставки из Украины твердой аммиачной селитры (Solid Agricultural Grade Ammonium Nitrate), введенной в сентябре 2001 года.
Об этом сообщило Минторговли США, передает агентство Интерфакс-Украина.
Отмечается, что пересмотр пошлины был инициирован 1 мая этого года, однако заявления от внутренних производителей не поступили.
Ведомство уточняет, что официальное сообщение о таких итогах пересмотра будет опубликовано 18 июня.
Напомним, что антидемпинговая пошлина была введена 12 сентября 2001 года в размере 156,3% в отношении концерна Стирол и всех других украинских предприятий.
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