США объявили о введении новых пошлин на импорт китайских товаров

США с 24 сентября вводят 10% ввозных пошлин на китайские товары стоимостью на $200 млрд.

Об этом объявили в Белом доме, передает Интерфакс-Украина.

"После объявления о намерении расширить список облагаемых пошлиной китайских товаров, я (Дональд Трамп, - ред) дал указание торговому представителю США продолжить расширение списка тарифов на импорт товаров из Китая на сумму около $200 млрд", - говорится в распространенном администрацией заявлении.

Кроме того, президент США не исключил, что в случае зеркальных ответов китайской стороны он готов будет рассмотреть введение тарифов на экспорт Китая на сумму еще в $267 млрд.

Ранее Трамп заявил, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции. Позже Министерство коммерции Китая сообщило, чтоготовится к повторному введению пошлин на товары из США. Китай со 2 апреля ввел повышенные пошлины на 128 товаров, импортируемых из США.

Отметим, что Трамп также ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из всех стран, за исключением Канады и Мексики, для которых предусмотрено исключение сроком на 30 дней.

В июне Трамп утвердил пошлины на китайские товары на сумму около $50 млрд.