Прогноз Morgan Stanley. США могут обойти рецессию в 2023 году, а Европе не повезет 14 ноября, 11:27 Великобритания и страны еврозоны, скорее всего, столкнутся с рецессией в следующем году (Фото:moerschy/Pixabay)

Великобритания и страны еврозоны, скорее всего, столкнутся с рецессией в следующем году, но Соединенным Штатам, возможно, удастся спастись от нее благодаря устойчивому рынку труда.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Morgan Stanley.



В то же время, как заявляют аналитики инвестиционного банка в серии отчетов, ожидаемое возобновление полноценной работы в Китае после почти трехлетнего сдерживания COVID-19 должно привести к восстановлению его собственной экономики и других развивающихся азиатских рынков.

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В следующем году Morgan Stanley прогнозирует резкий раскол между «развитыми экономиками, находящимися в рецессии или близкими к ней», тогда как развивающиеся экономики «скромно восстанавливаются», но общий глобальный подъем, скорее всего, останется недостижимым.

Прогнозируется, что экономика Китая вырастет на 5% в 2023 году, в то время как средний рост в группе десяти развитых стран прогнозируется всего на 0,3%.

Центральные банки по всему миру в этом году повысили процентные ставки, чтобы обуздать безумную инфляцию, а в Соединенных Штатах Morgan Stanley предусмотрел, что Федеральный резерв удержит ставки на высоком уровне в 2023 году, поскольку инфляция остается высокой после пика в четвертом квартале этого года.

«Экономика США просто обойдет рецессию в 2023 году, но приземление не выглядит таким мягким, поскольку рост количества рабочих мест существенно замедляется, а уровень безработицы продолжает расти», — говорится в отчете, прогнозируя рост на 0,5% в следующем году.

По мнению аналитиков, и в глобальном масштабе пик инфляции должен прийтись на текущий квартал, «а в следующем году дефляция будет играть ключевую роль».

Базовая инфляция США снизится до 2,9% к концу 2023 года, общая инфляция до 1,9% Экономический рост в Азии снизится до 3,4% в первом полугодии 2023 года, а затем восстановится до 4,6% во второй половине года благодаря внутреннему спросу.

Напомним, Европейский центральный банк на октябрьском заседании снова повысил все три ключевых процентных ставки на 75 базисных пунктов со 2 ноября.