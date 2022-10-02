США хотят направлять Украине $1,5 млрд финпомощи ежемесячно до конца войны — Bloomberg 2 октября, 14:56 США хотят направлять Украине $1,5 млрд финпомощи ежемесячно (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Вашингтон готов выделять Украине 1,5 млрд долларов в месяц для поддержки ее финансов, а также убеждает ЕС выделять аналогичные суммы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



Как пишет издание, Белый дом провел ряд переговоров на эту тему, в частности, за последние дни с представителями ЕС, и призвал Евросоюз сделать больше для поддержки Украины.

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Источники Bloomberg рассказали, что союзники обсуждают регулярный механизм, который поможет удержать экономику Украины на плаву, поскольку война затягивается.



1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о продлении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, который охватывает 12,4 млрд для дополнительной помощи Украине и выполнения ряда других задач. Выделенные средства должны пойти на финансовую поддержку украинского правительства и военную помощь.