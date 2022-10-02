США хотят направлять Украине $1,5 млрд финпомощи ежемесячно до конца войны — Bloomberg

2 октября, 14:56
Поделиться:
США хотят направлять Украине $1,5 млрд финпомощи ежемесячно (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

США хотят направлять Украине $1,5 млрд финпомощи ежемесячно (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Вашингтон готов выделять Украине 1,5 млрд долларов в месяц для поддержки ее финансов, а также убеждает ЕС выделять аналогичные суммы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Белый дом провел ряд переговоров на эту тему, в частности, за последние дни с представителями ЕС, и призвал Евросоюз сделать больше для поддержки Украины.

Видео дня

Читайте также:

Путин планирует затяжную войну (Фото:Thibault Camus / Pool via REUTERS) Готовится к затяжной войне. Путин планирует увеличить расходы РФ на оборону на 43% - Bloomberg

Источники Bloomberg рассказали, что союзники обсуждают регулярный механизм, который поможет удержать экономику Украины на плаву, поскольку война затягивается.

1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о продлении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, который охватывает 12,4 млрд для дополнительной помощи Украине и выполнения ряда других задач. Выделенные средства должны пойти на финансовую поддержку украинского правительства и военную помощь.

Редактор: София Лазарова

Теги:   США Евросоюз Макрофинансовая помощь Украина-ЕС Украина-США Финансовая помощь Экономика Украины Помощь Запада Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X