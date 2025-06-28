Претендовал Китай. США хотят финансировать разработку гигантского месторождения редкоземельных металлов

Первой зарубежной инвестицией администрации президента США Дональда Трампа в горнодобывающий проект может стать месторождение редкоземельных металлов в Гренландии (Фото: Reuters)

Нью-йоркская компания Critical Metals получила письмо о заинтересованности от Экспортно-импортного банка США (EXIM) по кредиту на сумму до $120 млн для финансирования рудника редкоземельных металлов Tanbreez компании в Гренландии.

Это станет первой зарубежной инвестицией администрации Трампа в горнодобывающий проект.

Об этом пишет Reuters.

«Если этот заем будет одобрен, он расширит доступ США к полезным ископаемым, которые все больше играют центральную роль в мировой экономической торговле, и поможет компенсировать зависимость страны от лидера рынка Китая», — говорится в публикации. — «Это также произошло после того, как президент Дональд Трамп в начале этого года открыто размышлял о приобретении датской островной территории, предложение, которое неоднократно отклоняли».

В письме от банка отмечается, что Critical Metals выполнила первоначальные требования для подачи заявки на получение кредита EXIM в размере $120 млн и, в случае одобрения, будет иметь 15-летний срок погашения.

В письме также говорится, что для получения кредита проект должен быть «хорошо капитализированным и иметь достаточный собственный капитал от стратегических инвесторов».

EXIM, которое действует как экспортно-кредитное агентство правительства США, заявило в письме, что Critical Metals имеет право на участие в программе кредитования, разработанной для поддержки компаний, конкурирующих с Китаем.

Ожидается, что проект Tanbreez будет стоить $290 млн, а средства EXIM будут использованы для финансирования технических работ и вывода шахты на начальный уровень производства до 2026 года. После полного ввода в эксплуатацию шахта, как ожидается, будет производить 85 000 тонн концентрата редкоземельных элементов и двух второстепенных металлов в год.

«Этот шаг является последним в серии мер Вашингтона по поддержке месторождения Tanbreez и горнодобывающей отрасли Гренландии», — говорится в публикации. — «В январе агентство Reuters сообщило, что администрация бывшего президента Джо Байдена успешно лоббировала частную компанию Tanbreez Mining, чтобы та не продавала месторождение китайскому девелоперу, а продала его Critical Metals».

Ранее Critical Metals сообщала, что Tanbreez является одним из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов.

Запасы Tanbreez оцениваются в 4,7 миллиарда тонн, включая 28,2 млн тонн оксидов редкоземельных элементов.

Как сообщалось, компания Amaroq Minerals Ltd., которая добывает золото на крупнейшем в мире острове Гренландии, заручилась международной поддержкой в рамках раунда сбора средств, что подчеркивает растущий интерес к арктическим ресурсам.

Потенциальные запасы золота в рамках проекта Nalunaq оцениваются до 2,3 миллиона унций.

Вашингтон ведет внутренние обсуждения по предложению заключить с Гренландией соглашение о свободной ассоциации (COFA), подобное той, которую США имеют с тремя островными государствами Тихого океана — Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау.