Спор за абонплату. АМКУ открыл дело против "большой тройки" мобильных операторов

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АМКУ против сокращения действия мобильных тарифов до 28 дней
Фото: Pixabay

АМКУ против сокращения действия мобильных тарифов до 28 дней

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела по итогам изменения тремя крупнейшими мобильными операторами страны – Киевстар, Vodafone Украина и lifecell – расчетного периода в тарифных планах с месяца на 28 дней.

Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен.

"Принято решение об открытии дел против компаний Киевстар, Vodafone Украина и lifecell по признакам нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции", – написала она на своей странице в Facebook.

По мнению АМКУ, недавно установленый операторами 4-х недельный (28 дней) расчетный период является "спорным".

Ведомство исследовало этот вопрос месяц. По словам Процишен, в своих объяснениях АМКУ операторы заявили, что расчетный период в один месяц установлен законодательством именно по отношению к абонентской плате.

При этом операторы настаивают, что их новый вид оплаты – "плата за пакет услуг" – законом не ограничен.

В то же время, по информации АМКУ, во внутренних документах операторов в разделах Терминология упоминается именно "абонентская плата", что не вписывается в логику объяснений каждого из операторов. Кроме того, Процишен подчеркивает, что отдельные операторы даже в своей коммуникации с абонентами о введении четырехнедельного расчетного периода писали напротив платежа – "абонплата".

Ранее три крупнейших оператора – Киевстар, Vodafone и lifecell – заявили о переводе своих абонентов на 28-дневную тарификацию. Таким образом, за 12 месяцев абонентам тарифных планов с 28-дневной тарификацией придется оплатить связь 13 раз.

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