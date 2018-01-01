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Спикер Рады подписал бюджет на следующий год

Сегодня, 16:56
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Это гарантирует Украине макрофинансовую поддержку международных партнеров

Фото: НБУ/Flickr

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон О Государственном бюджете Украины на 2019 год.

Об этом он написал в Twitter.

"Мы приняли его придерживаясь всех требований - до 1 декабря. Это гарантирует нам макрофинансовую поддержку наших международных партнеров", - отметил он.

Напомним, что 23 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9000 о государственном бюджете на 2019 год.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что г Анне принятия государственного бюджета Украины на 2019 позволит гораздо лучше спланировать действия власти.

Теги:   Госбюджет-2019 Госбюджет Спикер Андрей Парубий Закон

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