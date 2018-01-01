Спикер Рады подписал бюджет на следующий год

Напомним, что 23 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9000 о государственном бюджете на 2019 год.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что г Анне принятия государственного бюджета Украины на 2019 позволит гораздо лучше спланировать действия власти.