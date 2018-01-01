Спикер Рады подписал бюджет на следующий год
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон О Государственном бюджете Украины на 2019 год.
Об этом он написал в Twitter.
"Мы приняли его придерживаясь всех требований - до 1 декабря. Это гарантирует нам макрофинансовую поддержку наших международных партнеров", - отметил он.
Только что подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2019". Мы приняли его придерживаясь всех требований-до 1 декабря.Это гарантирует нам макрофинансовую поддержку наших международных партнеров. Это Бюджет развития и роста! И главное, что это бюджет укрепления обороны и безопасности Украины pic.twitter.com/0FglYlrzw3- Андрей Парубий (@AndriyParubiy) 5 декабря 2018 г.
Напомним, что 23 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9000 о государственном бюджете на 2019 год.
Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что г Анне принятия государственного бюджета Украины на 2019 позволит гораздо лучше спланировать действия власти.
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- Спикер Рады подписал бюджет на следующий год