Спикер Рады подписал законы о новых штрафах и растаможке автомобилей на еврономерах

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Парубий подписал законы относительно автомобилей с европейской регистрацией
Фото: zik

Парубий подписал законы относительно автомобилей с европейской регистрацией

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законы о снижении акциза на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Такие данные содержатся в карточках соответствующих законопроектов №8487 и №8488.

Теперь документы должен подписать только президент Петр Порошенко

Напомним, что 8 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении данные законопроекты. Они, в частности, уменьшают акциз на растаможку легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, для лиц, которые ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза. Новые штрафы начнут действовать после 180 дней со дня вступления законов в силу.

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