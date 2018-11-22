Спикер Рады подписал законы о новых штрафах и растаможке автомобилей на еврономерах

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законы о снижении акциза на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.
Такие данные содержатся в карточках соответствующих законопроектов №8487 и №8488.
Теперь документы должен подписать только президент Петр Порошенко
Напомним, что 8 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении данные законопроекты. Они, в частности, уменьшают акциз на растаможку легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, для лиц, которые ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза. Новые штрафы начнут действовать после 180 дней со дня вступления законов в силу.
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