S&P повысило национальный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные рейтинги Украины по национальной шкале с uaBBB- до uaBBB.

Кроме того, агентство вывело эти рейтинги из-под наблюдения в связи с пересмотром критериев.

Об этом говорится в сообщении агентства, передает УНИАН.

S&P напоминает, что его кредитный рейтинг по национальной шкале - это мнение агентства о кредитоспособности эмитента или долгового инструмента относительно других эмитентов и обязательств данной страны. Целью является обеспечение большего ранжирования кредитного риска внутри страны.

При этом агентство подчеркивает, что рейтинги Украины по международной шкале, а также рейтинги выпусков долговых обязательств этой страны по международной шкале не затронуты данным рейтинговым действием.

Следующая запланированная публикация по рейтингам Украины состоится 19 октября 2018 года.

S&P Global Ratings ранее подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B-/B со стабильным прогнозом. S&P также подтвердило рейтинг страны по национальной шкале на уровне uaBBB-.