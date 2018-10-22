S&P подтвердило рейтинги Украины со стабильным прогнозом

В S&P считают, что новое соглашение с МВФ поможет Украине выполнить ее значительные внешние долговые обязательства

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне В-/В.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает Интерфакс.

Отмечается, что прогноз – "стабильный". Он отражает мнение аналитиков S&P, что существующая в настоящий момент программа расширенного финансирования МВФ будет досрочно прекращена, однако вместо нее будет реализована новая программа сроком на 14 месяцев. Она будет способствовать стабилизации макроэкономической политики Украины в 2019 году.

Одновременно был подтвержден рейтинг страны по национальной шкале "uaBBB".

"Несмотря на то, что Украина не получала финансирование в рамках программы Международного валютного фонда с марта 2017 года, мы ожидаем, что новая программа, объявленная МВФ, будет одобрена к концу 2018 года. Мы считаем, что новое соглашение с МВФ поможет Украине выполнить ее значительные внешние долговые обязательства, погашение которых наступает в следующем году, и в то же время проводить взвешенную макроэкономическую политику в год президентских и парламентских выборов", – говорится в сообщении агентства.

Негативное влияние на рейтинги может оказать ситуация, при которой проблемы с финансированием со стороны международных организаций-доноров и/или неспособность правительства страны привлечь финансирование на рынках капитала в ближайшие несколько месяцев поставят под вопрос его способность обслуживать значительный внешний госдолг в следующем году, отмечают эксперты агентства.

Позитивное рейтинговое действие возможно, если Украина продемонстрирует более значительный, чем ожидается, экономический рост на фоне улучшения бюджетных показателей, что позволит Нацбанку еще больше смягчить валютные ограничения, а также "если мы придем к выводу, что ситуация в неподконтрольном правительству регионе – на востоке страны – стабилизировалась и дальнейшая эскалация напряженности не предвидится", говорится в сообщении.

Напомним, что МВФ и Украина на рабочем уровне достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF). Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.