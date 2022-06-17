«Ощипать» бизнес уже не получится. Совладелец Новой пошты сравнил Гетманцева с Путиным 17 июня, 19:28 Цей матеріал також доступний українською Вячеслав Климов, совладелец и соучредитель компании Нова Пошта (Фото:RAU)

Для развития украинской экономики существует единственный путь — тотальная либерализация условий для ведения бизнеса.

Об этом во время инвента, организованного Promprylad.Renovation, 16 июня заявил Вячеслав Климов, совладелец и соучредитель компании Нова пошта.

Модератор дискуссии спросил Климова, что сейчас важнее: сделать экономику Украины одной из самых либеральных в Европе, или, наоборот, повышать налоги для украинского бизнеса, как это предлагает председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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«Сейчас единственный путь для экономики — это тотальная либерализация, — ответил Климов.

«Как бы ни поступили власти, бизнес найдет пути, как развиваться», — добавил он.

По словам Климова, путей по наиболее пессимистическим сценариям два: переход в другую юрисдикцию или работа «в черную».

«В любом случае, если бизнес будет работать „в черную“, потребители будут получать сервисы, а государство не получит никаких налогов. Если бизнес уедет — государство опять-таки не получит никаких налогов», — сказал Климов.

По его словам, все это очень быстро приведет к электоральному решению украинцев — они просто выберут других представителей власти.

«Все это так или иначе закончится верным выбором украинцев», — сказал Климов.

«Мой вывод — украинцы свободные люди, которые всегда принимают решение по собственному усмотрению. И это нужно понять украинским властям», — сказал совладелец Новой пошты.

По его мнению, все «фантастические результаты» в борьбе с российской агрессией были приняты не благодаря властям, а благодаря 40 млн принятым украинцами решениям о сопротивлении.

«Именно это делает Украину непобедимой, и власти должны это понять», — сказал Климов.

«Вы упоминали несколько фамилий, которые пытаются повысить налоги или „ощипать“ украинцев. Наш сосед тоже сейчас пытается „ощипать“ украинцев, только что-то плохо получается», — добавил совладелец Новой пошты.

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