BGV Group Management, совладельца одной из крупнейших торговых сетей Украины АТБ Геннадия Буткевича, и Европейский банк реконструкции и развития подписали документы о начале сотрудничества в рамках украинского графитового проекта.

Об этом сообщила компания.

«Это сотрудничество станет следующим важным шагом после внесения проекта BGV Graphite, который реализуется на базе Балаховского месторождения, в перечень стратегических проектов для Европейского Союза, утвержденного Еврокомиссией 4 июня 2025 года», — говорится в сообщении. — «Целью проекта является строительство горно-обогатительного комбината на базе Балаховского месторождения графитовых руд и строительство завода по производству сферического графита (SPG) для литий-ионных батарей».

Документ определяет потенциальную рамку сотрудничества между Европейским банком реконструкции и развития и компанией BGV, направленную на обеспечение стратегического сопровождения для дальнейшего развития проекта BGV Graphite.

Как сообщалось, в июне Евросоюз включил Балаховское месторождение в Кировоградской области в перечень стратегических проектов.

Проект по производству сферинизированного графита (SPG), который развивает компания BGV Group Management Буткевича, требует $450 млн инвестиций.

В марте ООО Развитие Побужья, входящее в состав группы BGV Group Management, и реализующее графитовый проект компании, заключило меморандум о намерениях по сотрудничеству с государственным учреждением Офис по привлечению и поддержке инвестиций — UkraineInvest.

Согласно меморандуму, UkraineInvest будет оказывать информационную, консультационную и организационную поддержку в рамках инвестиционной части проекта BGV Graphite и способствовать эффективному взаимодействию между инвесторами и государственными органами.

ООО Развитие Побужья развивает проект в Кировоградской области по разработке Балаховского месторождения.

Он предусматривает строительство горно-обогатительного комбината на базе Балаховского месторождения графитовых руд и строительство завода по производству сферического графита (SPG) для литий-ионных батарей.

Инвестиционная группа BGV Group Management Геннадия Буткевича основана в 2015 году. Компания имеет 5 бизнес-направлений, в рамках которых развивает проекты по добыче, энергоэффективности, ритейлу, девелопменту и в области образования. В июне 2024 года в составе группы появилась компания BGV Development, которая занимается деволоперскими проектами.