Золотая жила. Совладелец АТБ Геннадий Буткевич сделал ставку на украинские недра — что он там нашел?

5 июня, 10:40
NV Премиум
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Геннадий Буткевич, владелец BVG и совладелец АТБ (Фото:АТБ)

Геннадий Буткевич, владелец BVG и совладелец АТБ (Фото:АТБ)

АТБ — самый известный бизнес Геннадия Буткевича. Другой его проект пока остаётся в тени. Компания BVG разрабатывает месторождения с очень редкими и очень ценными металлами. Они нужны NASA и Илону Маску.

В майском номере журнала NV вышел большой материал, посвященный социальной деятельности инвестиционной компании BVG Group, которая объединяет активы совладельца АТБ Геннадия Буткевича. В ее портфеле, кроме ритейла, есть целый ряд очень необычных бизнесов, которые имеют стратегическое значение не только для Буткевича, но и в целом для Украины.

Видео дня

Для подготовки журнальной статьи NV встретился с двумя топ-менеджерами BVG — Александром Наумиком и Сергеем Войцеховским. Но за кадром публикации осталось много интересного. В онлайн-версии в тезисном формате мы собрали самое главное из их рассказа о не очень известном бизнесе одного из самых богатых украинцев. Этому проекту он уделяет не меньше внимания, чем знаменитому АТБ.

Что такое BVG Group

Редактор: Андрей Самофалов

Теги:   Газ АТБ Геннадий Буткевич Война России против Украины Редкоземельные металлы

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