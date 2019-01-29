Советник Трампа не согласился с оценкой потерь экономики США из-за шатдауна Сегодня, 10:18 170 Цей матеріал також доступний українською EPA Шадтаун не нанес экономике США непоправимых потерь, заявил Ларри Кадлоу EPA

Советник президента США по экономике Ларри Кадлоу заявил, что не согласен с оценками управления Конгресса по бюджету (CBO) относительно потерь американской экономики из-за шатдауна.

Об этом сообщает The Washington Examiner.



"С экономикой в $20 триллионов очень сложно делать прогнозы по таким небольшим цифрам", - сказал он.

Кадлоу добавил, что шадтаун не нанес экономике США непоправимых потерь.

Ранее в управлении Конгресса США по бюджету заявили, что потери экономики США в связи с временной приостановки работы правительства и ряда бюджетных учреждений составили $3 миллиарда.

Правительство США приостановило свою работу 22 декабря 2018 года. Причиной шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

25 января Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства. Перед этим документ поддержали в Сенате и в Палате представителей.

Шатдаун продлился 35 дней и стал рекордным в истории США.