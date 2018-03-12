Совет Нацбанка выступил за изменение денежно-кредитной политики регулятора

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Ситуация с инфляцией последние полгода остается сложной, считает Данилишин
Фото: Нацбанк via Flickr

Ситуация с инфляцией последние полгода остается сложной, считает Данилишин

Меры воздействия на инфляцию, используемые Национальным банком Украины (НБУ), не в полной мере дают положительный эффект. Поэтому, вероятно, не будет достигнута приоритетная цель НБУ по снижению потребительской инфляции до 6±2 процентных пунктов в 2018 году, как это определено Основными принципами денежно-кредитной политики Нацбанка.

Об этом заявил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

"Поэтому Совет Национального банка Украины на одном из ближайших заседаний планирует рассмотреть вопрос о соответствии Основных принципов денежно-кредитной политики на 2018 фундаментальным требованиям текущего социально-экономического состояния Украины", - написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, он высказался за возобновление работы Государственной ценовой администрации, которая осуществляла бы контроль за ценообразованием.

Влияние НБУ на уровень инфляции существенное, но оно не имеет определяющего значения, отмечает он. Действия, проводимые в рамках возможностей Нацбанка, без других комплексных мер не дадут должного эффекта.

По мнению Данилишина, повышение ставки рефинансирования - а это главный инструмент Нацбанка в борьбе с инфляцией - "не обеспечит снижения инфляции до установленных годовых целей" в условиях монополистической структуры рынка.

Напомним, ранее в Кабинете министров заявили, что полномочия Нацбанка в проведении монетарной политики нужно ограничить, передав ряд функций Совете по финстабильности.

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