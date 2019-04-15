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Совет ЕС утвердил поправки к газовой директиве, затрагивающие Северный поток-2

15 апреля, 11:57
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Совет ЕС утвердил поправки к газовой директиве, затрагивающие Северный поток-2 - фото

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Совет ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству, который заседает сегодня в Люксембурге, одобрил обновленную газовую директиву.

Трансляция ведется на сайте Совета ЕС.

Одобрение документа прошло без обсуждения. 

Теперь обновленную директиву опубликуют в Официальном журнале ЕС. Изменения вступят в силу через 20 дней после публикации. У стран-членов ЕС будет девять месяцев, чтобы привести свое национальное законодательство в соответствие с обновленной директивой.

Как сообщалось, Европейский парламент принял обновленную газовую директиву 4 апреля. После вступления новых правил в силу все газопроводы из стран, не входящих в Евросоюз, включая Северный поток-2, должны будут соблюдать правила ЕС: доступ для третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность.  

В частности, согласно европейским правилам, поставщик газа не может быть одновременно владельцем газопровода, а его оператор обязан предоставлять доступ к нему другим поставщикам.

Теги:   Евросоюз Северный поток 2

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