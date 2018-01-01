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Социальную помощь в Украине будет контролировать новая служба

Сегодня, 13:44
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Предоставлением социальной поддержки займется Государственная социальная служба

Фото Минсоцполитики via Facebook

В Украине появится Государственная социальная служба. 12 декабря решение о ее создании принял на своем заседании Кабинет министров Украины.

Новая служба создается, чтобы контролировать предоставление социальной помощи, сообщает агентство РБК-Украина, публикуя соответствующее постановление Кабмина.

Предполагается, что штат новой службы составит до 120 человек, а управлять ею будет Министерство социальной политики. В течение двух месяцев оно должно внести положение о Госсоцслужбе.

В задачи Госсоцслужбы будет входить реализация политики в сфере социальной защиты населения, прав детей и контроль предоставления социальной поддержки.

В постановлении правительства отмечается также, что службу создают в рамках реформирования госорганов Украины и кредитных договоренностей с Международным банком реконструкции и развития. 

Теги:   Социальная сфера Минсоцполитики Соцвыплаты

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