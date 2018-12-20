Иван Компан
Готовимся к кризису
Елена Макеева
Кабмин разделил ГФС на две службы. Это хорошо или плохо?
Роман Корнилюк
Что ждет банковский рынок в 2019 году?
Татьяна Коробова
Как противостоять манипуляциям в деловом общении

Сотрудничество с МВФ. Украина обязалась разделить Фискальную службу на Налоговую и Таможенную до мая

Сегодня, 13:32
93
Цей матеріал також доступний українською

До конца апреля ГФС должны разделить на два юридических лица и провести конкурс на руководящие должности в них

Фото: Державна фіскальна служба України via Facebook

В рамках новой программы сотрудничества с МВФ stand-by Украина обязалась разделить Фискальную службу на Налоговую и Таможенную до мая 2019 года.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на письмо о намерениях Украины к МВФ.

В рамках меморандума сотрудничества Украины и МВФ предусмотрено объединение центральных и региональных управлений ГФС в два юридических лица - Налоговую и Таможенную службы - до конца апреля 2019 года. Это один из структурных маяков. До этого же срока должен быть проведен конкурс на руководящие должности в этих органах.

Кроме того, в рамках программы сотрудничества предусмотрено повышение эффективности налогового и таможенного администрирования и дальнейшее повышение устойчивости банковской системы страны.

Читайте также:

Украине должна провести совершенствование нормативной базы по операциям связанных лиц, восстановить платежеспособность Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) до конца декабря 2019 года, а также решить проблемы недействующих кредитов (NPL).

Напомним, 18 декабря, исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования stand-by для Украины и принял решение о выделении первого транша по новой программе, который будет перечислен до 25 декабря.

Это - десятая программа МВФ для Украины.

В Минфине отметили, что изменения, которые Украина должна осуществить в течение действия программы, и структурные маяки, которых надо достичь, прописаны в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ.

19 октября МВФ и Украина договорились на рабочем уровне о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), объемом $3,9 млрд.

В сентябре МВФ заменил программу помощи Украине с EFF на stand-by.

Программа международной помощи stand-by предоставляется тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

Теги:   Кредит МВФ Украина ГФС Госфискальная служба МВФ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

События

Сегодня, 10:02

article_img
Под своим крестом. Семь фактов о рождении Православной церкви Украины и ее главе
События

Вчера, 21:45

article_img
Деревья всей страны, подчиняйтесь! Как в СССР пытались изменить климат и саму природу
События

Вчера, 20:45

article_img
Сочетание цинизма и контроля. Что представляет собой СИЗО Лефортово, где удерживаются пленные украинские моряки

ТОП-3 блога

Иван Компан - фото
Иван Компан
Готовимся к кризису
1001
Елена Макеева - фото
Елена Макеева
Кабмин разделил ГФС на две службы. Это хорошо или плохо?
922
Роман Корнилюк - фото
Роман Корнилюк
Что ждет банковский рынок в 2019 году?
487
Владимир Котенко - фото
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать
9534
Ксения Савченко - фото
Ксения Савченко
5 фактов об украинцах и финансовой грамотности
2461
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила текущая неделя
2367
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15785
Владимир Котенко - фото
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать
9534
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7113

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться