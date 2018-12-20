Сотрудничество с МВФ. Украина обязалась разделить Фискальную службу на Налоговую и Таможенную до мая
В рамках новой программы сотрудничества с МВФ stand-by Украина обязалась разделить Фискальную службу на Налоговую и Таможенную до мая 2019 года.
Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на письмо о намерениях Украины к МВФ.
В рамках меморандума сотрудничества Украины и МВФ предусмотрено объединение центральных и региональных управлений ГФС в два юридических лица - Налоговую и Таможенную службы - до конца апреля 2019 года. Это один из структурных маяков. До этого же срока должен быть проведен конкурс на руководящие должности в этих органах.
Кроме того, в рамках программы сотрудничества предусмотрено повышение эффективности налогового и таможенного администрирования и дальнейшее повышение устойчивости банковской системы страны.
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Украине должна провести совершенствование нормативной базы по операциям связанных лиц, восстановить платежеспособность Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) до конца декабря 2019 года, а также решить проблемы недействующих кредитов (NPL).
Напомним, 18 декабря, исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования stand-by для Украины и принял решение о выделении первого транша по новой программе, который будет перечислен до 25 декабря.
Это - десятая программа МВФ для Украины.
В Минфине отметили, что изменения, которые Украина должна осуществить в течение действия программы, и структурные маяки, которых надо достичь, прописаны в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ.
19 октября МВФ и Украина договорились на рабочем уровне о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), объемом $3,9 млрд.
В сентябре МВФ заменил программу помощи Украине с EFF на stand-by.
Программа международной помощи stand-by предоставляется тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.