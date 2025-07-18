Раскол с Кремлем усиливается. Соседнее государство с РФ отказалось участвовать в экономическом совете СНГ в Москве

Об этом пишет азербайджанское издание Trend со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что обычно на заседаниях СНГ Азербайджан представляет первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов.

«Ягуб Эюбов не будет присутствовать на этом мероприятии», — сообщил собеседник агентства, — «Причина такого решения — недавние события в Екатеринбурге, сбитый россиянами в конце прошлого года борт AZAL и нежелание российской стороны принять адекватные меры для урегулирования этих вопросов».

В отношениях между Россией и Азербайджаном за последний год возникли две фазы обострения, пишет The Moscow Times.

В конце декабря 2024 года на территории Казахстана разбился гражданский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, который, по предварительным данным, был подбит российской системой ПВО в Грозном во время налета украинских дронов на город. В результате трагедии погибли 38 человек.

«Баку возложил ответственность за случившееся на Москву, обвинив российских военных в обстреле самолета и потребовав детального расследования с компенсациями пострадавшим, — пишет The Moscow Times. — «После этого азербайджанские власти закрыли представительство Россотрудничества — Русский дом в Баку и заблокировали ряд пропагандистских российских СМИ, включая Царьград миллиардера Константина Малофеева и Матч ТВ, принадлежащий Газпром-медиа".

В конце июня 2025 года в ходе массовых обысков и задержаний в домах азербайджанцев в Екатеринбурге по делам многолетней давности погибли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, которые считались основными подозреваемыми в расправе над бизнесменом Юнисом Пашаевым.

МИД Азербайджана потребовал расследовать произошедшее, обвинив сотрудников ФСБ в «зверском убийстве» уроженцев республики, а также вручил послу РФ в Баку ноту протеста, говорится в публикации.

После этого российские и азербайджанские силовики провели серию задержаний и арестов в городах двух стран.

«В частности, в Баку 30 июня были задержаны семь сотрудников кремлевского информационного агентства Sputnik, работу которого после катастрофы самолета AZAL было приказано остановить», — пишет The Moscow Times. — «На следующий день двоих из них — главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова — арестовали по обвинению в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании преступных доходов. Баку считает их сотрудниками ФСБ под прикрытием».

При этом 16 июля суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО сына руководителя азербайджанской диаспоры Урала Мутвалы Шихлинского, которого обвинили в применении насилия в отношении представителя российских властей.

Как сообщалось, Россия наращивает военное присутствие в Армении на фоне напряжения в отношениях с Азербайджаном. В частности, Кремль активизировал доукомплектование своей военной базы в городе Гюмри, чтобы усилить давление на страны Южного Кавказа.