Критичны не деньги, а время. Что ждет Украину ближайшей зимой и как городам нужно готовиться к ней 5 августа, 13:06 Эксклюзив НВ Андрей Берестян, генеральный директор Danfoss Украина (Фото:Danfoss)

Ближайшей зимой нужно уменьшить использование газа. А в городах, где Россия уничтожила инфраструктуру, необходимо быстро принимать важные решения и закупать новое оборудование.

Ситуація під час опалювального сезону 2022−2023 в різних частинах України матиме відмінності. «У регіонах, де війна не пройшлася жорстко, де інфраструктура не дуже скалічена, головним буде питання достатності палива», — розповів в інтерв'ю НВ Бізнес Андрій Берестян, генеральний директор Danfoss Україна. За його словами, тут вихід може бути у зниженні температури в помешканнях. Якщо раніше планова температура у помешканнях Києва була 20 °C, то за рахунок зниження температури на 4 °C можна досягти приблизно 25% економії газу.

Видео дня

Найскладніше буде в тих містах, де розбомблена інфраструктура. «В Кременчуку 40% тепла постачалося з Кременчуцької ТЕЦ. Вона розбомблена вщент. Електричну генерацію замістять іншими джерелами. А ось що робити з теплом — це велике питання, відповіді на яке, відверто кажучи, немає», — каже Берестян.

Одним з рішень можуть бути модульні котельні або теплові насоси великої потужності. Але для їхнього виробництва потрібно 4−6 місяців. «Зима буде важкою, але важливо, щоб система не розмерзлася і щоб вдалося зберегти централізоване теплопостачання для відновлення наступного року. Бо зараз немає часу на це і фізично це не можливо», — нагадує Андрій Берестян.

Але, наприклад, по Охтирці взагалі рішення немає. Скоріше за все там опалювального сезону не буде. Частина мешканців мають евакуюватися, решта буде опалювати домівки електроенергією.



Андрій Берестян каже, що зараз працюють робочі групи на рівні Уряду, регіонів, які мають правильні декларації і напрацювання. «Але імплементація шкутильгає дуже сильно. Вже було задекларовано, що зроблений склад якихось модульних котелень. Але я не чув, що хтось з постачальників поставив хоч одну котельню. Немає поки що і запасу запчастин для теплокомуненерго», — каже гендиректор Danfoss Україна.

Позитивним є те, що Світовий банк видає 0,5 млрд євро на підготовку до зими. Ще 1,09 млрд євро — Європейський Інвестиційний Банк. «Ми очікуємо, що ці 1,6 млрд євро підуть на технології, на підготовку будівель. Тут вже критичні не стільки гроші, скільки час», — резюмував Андрій Берестян.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.