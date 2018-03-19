СМИ узнали, кто займет место уволенного замминистра энергетики

На место уволенного с должности заместителя министра энергетики Игоря Прокопива будет выдвинута кандидатура Валерия Ноздрина, который в настоящее время является исполняющим обязанности председателя правления компании Магистральные газопроводы Украины.
Об этом Українським Новинам сообщил источник.
Напомним, что замминистра написал заявление об отставке 27 февраля.
14 марта распоряжением правительства №168 Прокопива уволили с занимаемой должности замминистра.
Прокопив пришел в министерство в апреле 2017 года, после того, как его уволили с должности главы Укртрансгаза. Это произошло после того, как Нафтогаз обвинил его в злоупотреблении служебным положением. Сейчас Прокопив планирует заниматься политикой.
Также стало известно, что первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп также уходит в отставку.
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