СМИ узнали, кто займет место уволенного замминистра энергетики

На вакантную должность заместителя министра претендует и. о. председателя правления компании Магистральные газопроводы Украины

На место уволенного с должности заместителя министра энергетики Игоря Прокопива будет выдвинута кандидатура Валерия Ноздрина, который в настоящее время является исполняющим обязанности председателя правления компании Магистральные газопроводы Украины.

Об этом Українським Новинам сообщил источник.

Напомним, что замминистра написал заявление об отставке 27 февраля.

14 марта распоряжением правительства №168 Прокопива уволили с занимаемой должности замминистра.

Прокопив пришел в министерство в апреле 2017 года, после того, как его уволили с должности главы Укртрансгаза. Это произошло после того, как Нафтогаз обвинил его в злоупотреблении служебным положением. Сейчас Прокопив планирует заниматься политикой.

Также стало известно, что первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп также уходит в отставку.