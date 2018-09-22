СМИ: Путин подтвердил намерение РФ полностью профинансировать Северный поток-2

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Владимир Путин и Ангела Меркель на встрече в Мезеберг

Владимир Путин и Ангела Меркель на встрече в Мезеберг

Президент РФ Владимир Путин в беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил готовность Кремля взять на себя финансирование строительства газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает DW со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Отмечается, что российский президент заявил об этом 18 августа во время встречи в Мезеберге (Германия).

По информации издания, на такой шаг РФ пойдет в случае введения США санкций против участников консорциума, который реализует проект строительства Северного потока-2.

Однако планам Кремля могут помешать нормы Европейского Союза по вопросам конкуренции, согласно которым производитель и поставщик энергоресурсов не может быть одним лицом.

Сейчас строительство газопровода проводит международный консорциумом, 50% которого принадлежат российскому Газпрому.

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Напомним, 1 июля финансовый директор компании Nord Stream 2 Пол Коркоран заявил, что РФ может профинансировать строительство газопровода Северный поток-2 в случае введения США санкций в отношении европейских компаний, задействованных в проекте.

Также сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести санкции против энергокомпаний Германии и ряде других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода Северный поток-2.

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