Министр энергетики Словакии заявил, что страна не готова поддержать эмбарго на российскую нефть 3 мая, 17:22 Цей матеріал також доступний українською ЕС обсуждает введение эмбарго на российскую нефть (Фото:energyintel.com)

Словакии необходимо несколько лет, чтобы отказаться от российской нефти, заявил министр энергетики страны Рихард Сулик во вторник, пишет Associated Press.

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Словакия почти полностью зависит от российской нефти, которую она получает по трубопроводу Дружба.

Сулик заявил журналистам во вторник, что единственный словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft не может немедленно заменить российскую нефть на какую-либо другую. По его словам, для изменения технологии потребуется несколько лет.

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«Конечно, мы будем настаивать на исключении», — сказал Сулик.

Лидеры Европейского союза во вторник обсуждают новые предложения по санкциям, которые могут включать поэтапное эмбарго на нефть.

Еврокомиссия может сделать исключение для Венгрии и Словакии при введении эмбарго на российскую нефть, писало агентство Reuters.

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