Ни денег, ни источников дохода. 60% внутренних переселенцев потеряли работу — исследование

3 августа, 19:58
Внутренние переселенцы на вокзале в Донецкой области (Фото:Gleb Garanich / Reuters)

Внутренние переселенцы на вокзале в Донецкой области (Фото:Gleb Garanich / Reuters)

В Украине 60% внутренне перемещенных лиц, имевших работу до переезда, потеряли ее.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Международной организацией по миграции с 17 по 23 июля, сообщает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, согласно исследованию, 9% внутренне перемещенных лиц не имели никакого дохода с начала войны (с 24 февраля, — ред.), а 35% сообщили, что месячный доход их семьи не превышает 5 тыс. грн, что на 1500 грн меньше минимальной зарплаты в Украине.

Видео дня

В МОМ акцентируют внимание, что ситуация с трудоустройством внутренне перемещенных лиц остается достаточно критичной и является одной из причин, подталкивающих людей к возвращению.

Читайте также:
В правительстве прогнозируют новую волну внутренних переселенцев осенью

«Более 6,6 млн человек в Украине являются внутренне перемещенными. Эта цифра составляет 15% общего населения Украины и несколько выросла по сравнению с концом июня, когда МОМ насчитала около 6,3 млн ВПЛ. Люди продолжают уезжать с востока, юга и севера Украины», — отмечается в сообщении.

В то же время 5,5 млн ранее перемещенных вернулись домой: абсолютное большинство из них были перемещены на территории Украины и 16% вернулись из-за границы. Основными регионами возвращения стали Киев и Киевская область, а также Харьковская, Одесская и Черниговская области.

Читайте также:
Украинцы уже не хотят уезжать в Европу. Ткалич анализирует свежую социологию от Рейтинга и называет тренды — интервью НВ

Кроме того, исследование МОМ показало острые потребности с подготовкой к зиме как у внутренне перемещенных лиц, так и у вернувшихся и тех, кто не покидал дома с начала полномасштабной войны.

«44% всего опрошенного населения сказали, что им нужна помощь с утеплением жилья, таким как ремонт или замена окон. А 26% внутренне перемещенных боятся, что им придется покинуть свое нынешнее жилье, поскольку оно не будет иметь достаточного отопления и теплоизоляции, чтобы прожить в нем зиму», — уточняют в Международной организации по миграции.

Читайте также:
Денежная помощь. Как получить выплаты ВПЛ без регистрации на ВОТ — инструкция
Редактор: Александр Иванов

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Беженцы Переселенцы Безработица Рынок труда Безработные Занятость Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Те, кто спешат сейчас продать всю недвижимость в Украине, заплатят по-максимуму (Фото:designer491 / Depositphotos)
Суммы налогов растут /
Почему оценочная стоимость жилья при продаже оказалась выше реальной
3 августа, 09:00
Ритейл/Недвижимость
Массовый исход окончен: психолог и директор Рейтинг Лаб Марианна Ткалич утверждает, что если ситуация в Украине кардинально не изменится в худшую сторону, массовый выезд украинцев за рубеж, подобный тому, что был этой весной, уже не случится. (Фото:Latin America News Agency via Reuters)
Украинцы уже не хотят уезжать в Европу /
Ткалич анализирует свежую социологию от Рейтинга и называет тренды — интервью НВ
3 августа, 07:39
Политика
Нэнси Пелоси (в центре в розовом костюме) по прибытии на Тайвань (Фото:Nancy Pelosi via Twitter)
Сюжет
За что драка /
Пять фактов о большой экономике маленького Тайваня, поссорившего Китай и США
3 августа, 07:33
Экономика
Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X