Ни денег, ни источников дохода. 60% внутренних переселенцев потеряли работу — исследование 3 августа, 19:58 Внутренние переселенцы на вокзале в Донецкой области (Фото:Gleb Garanich / Reuters)

В Украине 60% внутренне перемещенных лиц, имевших работу до переезда, потеряли ее.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Международной организацией по миграции с 17 по 23 июля, сообщает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, согласно исследованию, 9% внутренне перемещенных лиц не имели никакого дохода с начала войны (с 24 февраля, — ред.), а 35% сообщили, что месячный доход их семьи не превышает 5 тыс. грн, что на 1500 грн меньше минимальной зарплаты в Украине.

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В МОМ акцентируют внимание, что ситуация с трудоустройством внутренне перемещенных лиц остается достаточно критичной и является одной из причин, подталкивающих людей к возвращению.

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«Более 6,6 млн человек в Украине являются внутренне перемещенными. Эта цифра составляет 15% общего населения Украины и несколько выросла по сравнению с концом июня, когда МОМ насчитала около 6,3 млн ВПЛ. Люди продолжают уезжать с востока, юга и севера Украины», — отмечается в сообщении.

В то же время 5,5 млн ранее перемещенных вернулись домой: абсолютное большинство из них были перемещены на территории Украины и 16% вернулись из-за границы. Основными регионами возвращения стали Киев и Киевская область, а также Харьковская, Одесская и Черниговская области.

Кроме того, исследование МОМ показало острые потребности с подготовкой к зиме как у внутренне перемещенных лиц, так и у вернувшихся и тех, кто не покидал дома с начала полномасштабной войны.

«44% всего опрошенного населения сказали, что им нужна помощь с утеплением жилья, таким как ремонт или замена окон. А 26% внутренне перемещенных боятся, что им придется покинуть свое нынешнее жилье, поскольку оно не будет иметь достаточного отопления и теплоизоляции, чтобы прожить в нем зиму», — уточняют в Международной организации по миграции.

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