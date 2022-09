Сколько будет стоить восстановление Украины и кто за это заплатит? Интервью с директором Всемирного банка по Восточной Европе 9 сентября, 15:15 Эксклюзив НВ Аруп Банерджи в Киеве (Фото:предоставленj прессс-лужбой World Bank)

Украина совместно со Всемирным банком и Еврокомиссией выпустили первый общий обширный отчет об убытках от войны. Директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи рассказывает, на что нужны деньги и где их искать.



Всемирный банк, правительство Украины и Европейская комиссия 9 сентября презентовали совместный аналитический отчет Быстрая оценка причиненного ущерба и потребностей на восстановление / The Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA), посвященный потерям от войны и восстановлению страны.

Видео дня

Специалисты совместно подсчитали стоимость разрушенной инфраструктуры и оценили, сколько нужно на ее восстановление по состоянию на 1 июня. Речь не только о поврежденном имуществе, но и о подготовке к зиме, которая в военных условиях станет самой сложной в современной истории Украины.



На восстановление социального и производственного секторов и инфраструктуры оценили в $349 млрд. Это в 1,5 раза больше, чем довоенный ВВП страны в 2021 году. В течение следующих 36 месяцев около $105 млрд необходимы для удовлетворения неотложных потребностей, таких как восстановление систем образования и здравоохранения и инфраструктуры, подготовка к предстоящей зиме и т. д.

В Брюсселе 9 сентября отчет обсудили вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.



НВ Бизнес получил возможность задать письменные вопросы Арупу Банерджи, региональному директору Всемирного банка по делам стран Восточной Европы, о самом отчете, методологии подсчета и источниках для финансирования многомиллиардных потребностей Украины. Итак, сколько будет стоить «перезапуск» Украины и кто за это заплатит?

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.