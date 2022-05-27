Потянуло на соленое. Преодолеет ли страна дефицит соли и какие еще товары могут исчезнуть с полок торговых сетей 27 мая, 19:11 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Сообщение об остановке Артемсоли усилило панические настроения, и украинцы поспешили сделать значительные запасы на будущее (Фото:Укринформ)

Почему в Украине исчезла соль и станет ли она последним дефицитным товаром.

Спрос на пищевую соль в Украине с середины мая вырос в 30 раз — такими наблюдениями поделился с НВ Тарас Качка, заместитель министра экономики.

За последнюю неделю цены на этот товар в магазинах достигли 70 грн и даже выше за пачку в 1,5 кг, а кое-где соль вообще исчезла с торговых полок. После появления официальных сообщений о прекращении работы соляного монополиста — госпредприятия Артемсоль — украинцы бросились скупать этот продукт.

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Но оснований для паники нет, уверяет Качка: мол, правительство еще в начале марта запретило экспорт соли вместе с рядом других товаров. А дистрибьюторы и торговые сети давно приступили к поиску альтернативных источников поставок соли.

Что случилось

Артемсоль расположена в Соледаре Донецкой области и является одним из крупнейших производителей соли в центрально-восточной Европе. Годовые объемы выпуска — не только пищевого, но и всего спектра — в 2021-м составили 1,9 млн т. 40% от этого объема в прошлом году пошли на экспорт, в тои числе в Словакию, Венгрию, Польшу, Молдову и другие страны .

В середине мая руководство госпредприятия сообщило о его остановке из-за постоянных обстрелов и эвакуации жителей региона, среди которых есть и сотрудники Артемсоли. Но как сообщали СМИ со ссылкой на Виктора Юрина, исполняющего обязанности директора предприятия, оно прекратило работу «еще в апреле».

Ажиотажный спрос на фоне остановки работы предприятия Артемсоль опустошил полки с солью в магазинах / Фото: DR

Но рынок пищевой соли до недавних пор работал слаженно, объясняет Качка. В Украине, по его словам, потребляется в среднем 20 тыс. т ежемесячно. «Половина — непосредственно населением и половина идет на пищевую промышленность — производство хлеба, колбас и т. д. », — рассказывает замминистра.

Поэтому дефицит, по его мнению, — временное явление. Ведь в страну уже пошел импорт, например, из Турции, Польши и других стран. Так что вмешиваться в «соленое» дело государству не нужно, объясняет представитель министерства. «И речь идет не только о соли класса экстра, это также и каменная соль, которая нужна населению, скажем, для консервации», — добавляет чиновник. Последнюю, по его словам, украинским поставщикам удалось найти в Румынии.

К примеру, компания Ашан Украина, по данным Интерфакс Украина, еще в марте начала импортировать соль из Польши, Румынии и Венгрии. В магазинах сети есть соль европейского производства по цене в пределах 25−30 грн. за 1 кг.

Главной причиной дефицита в Ашан Украина назвали чрезмерный спрос — мол, работники не успевают выставлять товар на полки, а за день иногда продается запас двух-трех недель.

«В апреле мы начали сотрудничать с одним из старейших предприятий в Европе — Дрогобычской солеварней во Львовской области», — сообщила НВ Бизнес Fozzy Group, в которую входят сети Сильпо, Fozzy и Фора. Там рассказали, что в мае нашли новых поставщиков в Польше, Румынии и Турции. Первые партии польской Куявской соли уже поступили в Украину. «Соль из Румынии и Турции поступит в начале и середине июня», — сообщили представители Fozzy Group.

А крупнейшая розничная сеть страны АТБ, по данным Liga.net, еще в марте начала налаживать импортные поставки — из Турции. «Цена 1 кг соли в рознице будет до 20 грн», — сообщили в АТБ.

Аналогичные шаги сделала сеть Novus — компания сообщила, что наладила дополнительные поставки из Польши и Албании.



Что еще?

В обычных рыночных условиях на полках магазинов будет достаточно соли, резюмирует Тарас Качка. «Сейчас нет ни одного субъекта рынка, который сказал бы, что не хватает соли, чтобы удовлетворять нормальный спрос. Но если спрос в 30 раз выше обычного, это было бы сложно в любом случае», — добавляет замминистра.

Тарас Качка, заместитель министра экономики призывает не скупать всю соль в магазинах и обращает внимание, что дистрибьюторы и торговые сети нашли альтернативные источники поставок / Фото: Униан

Кроме потребления в пищу и производства пищевых продуктов, соль используют и для промышленных нужд. В частности, ее закупают предприятия Укравтодора — на осенне-зимний период: посыпать автодороги. Также она используется в металлургии, но спрос со стороны этого сектора упал — здесь одним из самых крупных клиентов был разрушенный ныне ММК Ильича, объясняет Качка.

Если не удастся возобновить работу Артемсоли в долгосрочной перспективе, возобновить добычу можно в западном регионе страны. «У нас есть Солотвино [месторождение ], которое, к сожалению, 10 лет не эксплуатировалось, там есть достаточные залежи. Есть другие месторождения соли, которые не эксплуатировались раньше», — объясняет представитель Минэкономики.

Рисков по другим товарам и возможному дефициту в ближайшем будущем топ-чиновник не видит. Даже топливо будет, если в стране будет налажен стабильный импорт.

Украинцам разве что не хватит в этом сезоне херсонских помидоров и мелитопольской черешни, добавляет Качка. Но в общем свежие фрукты, овощи, ягоды выращиваются в разных регионах страны, поэтому к украинцам они попадут, хотя и вряд ли получится избежать подорожания. «Учитывая, что сейчас война, с определенными ограничениями, но рынок будет работать, — резюмирует представитель Минэкономики. — Системных рисков поставки продуктов питания или бытовых товаров сегодня у нас нет».



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