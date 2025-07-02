С начала 2025 года украинскими судами вынесено более двух тысяч решений по делам о коррупции . Это на 37% больше, чем за аналогичный период в 2024-м, однако все еще меньше, чем до начала полномасштабной войны.

Самая распространенная «коррупционная» статья — нарушение финансового контроля: чиновники или не подают декларации, или подают их с ошибками. На нее приходится 73% судебных решений (1487), сообщает Опендатабот.

Реклама

Количество решений постепенно растет после спада в начале полномасштабной в 2022—2023 годах. Тогда представление деклараций было необязательно и отсрочено, годовое количество решений сократилось почти втрое. Почти пять тысяч решений вынесли суды после возвращения обязательного представления деклараций в срок в 2024 году.

Зато решений в делах о взятках уменьшилось почти вдвое — до 347. А за нарушения, связанные с конфликтом интересов, суды наказывают почти на 80% реже. В этом году это всего 70 решений.

В подавляющем большинстве случаев (97%) коррупционерам назначают только штраф. Реальные сроки заключения получили только 44 человека. Суммы штрафов зависят от нарушения и имеют большой разброс: от 850 грн до 680 тысяч грн. То же касается и сроков лишения свободы за коррупцию: от 1 до 10 лет.

Инфографика: Опендатабот

Активнее всего наказывают за коррупционные правонарушения суды в Винницкой области — там уже вынесли 182 решения, это 9% от общего количества. Следуют Одесская (168), лидер прошлых лет — Львовская (147), а также Днепропетровская (116) и Киевская (115) области.

Инфографика: Опендатабот

В 2025 году самый большой штраф получил аспирант музыкальной академии из Киева, который за вознаграждение предлагал иностранным студентам помощь со вступлением, обучением и защитой работ. За что и получил штраф в размере 680 тыс. грн.

В то же время военнослужащий в Сумской области получил самый большой срок лишения свободы за коррупционные действия. Сержант был ответственным за материальное обеспечение и получив под отчет устройство ночного видения и тепловизор, решил его присвоить, а затем продать. За что суд и приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроект об усилении ответственности за коррупцию.