Боевые действия до конца 2023 года. Путин и Россия могут воевать сколь угодно долго — прогноз главы Concorde Capital Игоря Мазепы 26 мая, 11:04 Цей матеріал також доступний українською Игорь Мазепа, основатель и глава инвестиционной компании Concorde Capital (Фото:Игорь Мазепа / Facebook)

Война, начатая Россией против Украины, будет длиться долго, ориентировочно до конца 2023 года и приведет к значительному падению уровня жизни в Украине.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Такие прогнозы закладывает для принятия решений основатель и глава инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа. Об этом он заявил Интерфакс-Украина в кулуарах организованного Фондом Пинчука Украинского завтрака в Давосе.

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«Я думаю, что завершение активных военных действий — конец 2023 года. Путин и Россия, при всех наших бравадах, может воевать сколь угодно долго, например, пять лет. Понятное дело, что мы тоже не сдадимся, и повода для разговора нет: нам нужно вернуть свою территорию, включительно с Донбассом и Крымом», — пояснил он свои ожидания.

В то же время Мазепа уточнил, что называть сейчас точную дату завершения активных военных действий — «конечно, больше пальцем в небо».

Комментируя свой прогноз месячной давности, что Украина «вернется в 1996 год, к зарплатам в $150 долларов в эквиваленте, и это будет считаться нормой», глава Concorde Capital отметил, что «все туда идет очень уверенно: $150−200».

По его словам, международная финансовая помощь достаточна только «для поддержания штанов», чтобы правительство выплачивало социальные обязательства — 5−6 тыс. грн в месяц.

«В такой долгоиграющей затяжной войне понятно, что никакого полномасштабного восстановления бизнеса, экономики… Мы ужались, оставили костяк, на который можно будет потом наращивать мышцы, когда появится повод их наращивать», — описал ситуацию в компании Мазепа.

Concorde Capital — одна из ведущих украинских инвесткомпаний, основанная в 2004 году. Помимо брокерских и инвестиционных услуг также занимается прямыми инвестициями в такие сферы как медицина, рынок стройматериалов, недвижимость, энергетика, добыча полезных ископаемых и IT.

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