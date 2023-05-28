Цена победы. Какие благотворительные фонды собрали больше всего донатов на ВСУ — большое исследование NV

28 мая, 19:16
NV Премиум
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Больше всего донатов на ЗСУ украинцы собрали через спецсчет Нацбанка (Фото:facebook.com / okPivden)

Больше всего донатов на ЗСУ украинцы собрали через спецсчет Нацбанка (Фото:facebook.com / okPivden)

Через благотворительные фонды с начала полномасштабной войны украинцы перевели на нужды обороны Украины 54,6 млрд грн — это в разы превышает пожертвования частных компаний и банков.

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Как свидетельствуют данные, собранные и обобщенные NV, общая сумма донатов с 24 февраля 2022 года на помощь ВСУ и различные гуманитарные инициативы составила 98,9 млрд грн — она включает все пожертвования граждан банковскими переводами, взносы частных компаний и банков.

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Для сравнения — частные компании собрали 17,9 млрд грн, банки — 3,7 млрд грн.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   НБУ Благотворительность Инфографика NV Monobank Журнал NV Донаты на ВСУ Благотворительный фонд Ежемесячный журнал NV №2

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