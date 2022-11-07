22 млрд уже выделили. Евросоюз будет выделять Украине по 1,5 млрд евро в месяц — Боррель 7 ноября, 14:03 Жозеп Боррель (Фото:Yves Herman / Reuters)

Украине уже выделено по линии ЕС более 22 млрд евро, Евросоюз продолжит оказывать поддержку Украине всеми возможными способами.

Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге в обзоре по итогам совещания министров иностранных дел государств G7, состоявшегося в германском Мюнстере 3−4 ноября.

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«Вместе с нашими государствами-членами ЕС мобилизовал более 19 млрд евро на экономическую, социальную и финансовую устойчивость Украины и 3,1 млрд евро на военную поддержку. Наша помощь также включает в себя техническую поддержку по ремонту энергетической инфраструктуры и обеспечению дополнительной выработки электроэнергии. Мы увеличим и нашу гуманитарную помощь, которая стала еще более актуальной в связи с приближающейся зимой», — сообщил Боррель.

По его словам, «поддержание экономики Украины на плаву остается ключевой задачей». Он напомнил озвученное ранее обещание Еврокомиссии выделить финансовый пакет в размере до 1,5 млрд евро в месяц на общую сумму до 18 млрд евро, «чтобы значительно покрыть потребности Украины в финансировании на 2023 год».

Боррель также подчеркнул необходимость продления после 19 ноября соглашения по обеспечению экспорта сельскохозяйственной продукции Украины в мир.

Как сообщалось, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита лидеров ЕС в Брюсселе 21 октября заявила, что лидеры Евросоюза согласились выделить Украине в следующем году регулярную ежемесячную помощь по 1,5 млрд евро в месяц и поручили министрам финансов разработать механизм выплаты этих средств.