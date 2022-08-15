Вложились в конкурентов. Холдинг из Саудовской Аравии инвестировал полмиллиарда долларов в акции российских Газпрома, Роснефти и ЛУКОЙЛа

15 августа, 16:25
Принц Альвалид Бин Талал, глава совета директоров Kingdom Holding Company (Фото:economymiddleeast.com)

Принц Альвалид Бин Талал, глава совета директоров Kingdom Holding Company (Фото:economymiddleeast.com)

Автор: Артем Ильин

Саудовский принц инвестировал более $500 млн в акции российских нефтегазовых компаний в феврале-марте 2022 года. Часть инвестиций сделана уже после введения западных санкций. Россия — главный конкурент Саудовской Аравии на рынке нефти и газа.

Холдинг Kingdom Holding из Саудовской Аравии в начале 2022 года купил депозитарные расписки (ADR) российских нефтегазовых групп Газпром, Роснефть и ЛУКОЙЛ. Все инвестиции произошли с 22 февраля по 22 марта этого года, сообщается в Twitter холдинга.

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Часть инвестиций была сделана уже после того, как западные страны начали вводить санкции на российские компании энергетического сектора после нападения России на Украину. Введение санкций привело к падению курса акций большинства российских компаний.

Согласно отчету Kingdom Holding, 22 февраля он инвестировал 1,37 млрд риалов в Газпром и 196 млн риалов в Роснефть. С 22 февраля по 22 марта — 410 млн риалов в ЛУКОЙЛ. Суммарно — это примерно $526 млн.

Эти часть инвестиционной программы холдинга в 2020—2022 гг. в размере 12,8 млрд риалов (примерно $3,4 млрд).

Инвестиции фонда Kingdom Holding из Саудовской Аравии в депозитарные расписки российских нефтегазовых компаний Газпром, Роснефть и Лукойл (Фото: Kingdom Holding / НВ)
Инвестиции фонда Kingdom Holding из Саудовской Аравии в депозитарные расписки российских нефтегазовых компаний Газпром, Роснефть и Лукойл / Фото: Kingdom Holding / НВ

Основным владельцем Kingdom Holding является принц Саудовской Аравии Альвалид бин Талал. В мае суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) приобрел 16,87% акций компании.

Саудовская Аравия и Россия возглавляют группу ОПЕК+, альянс, созданный в 2017 году между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзными производителями.

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Теги:   Россия Газпром Инвестиции Нефть Роснефть Акции Саудовская Аравия Лукойл ОПЕК

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