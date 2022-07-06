На одном уровне с налогами. Сколько денег от доноров и партнеров за время войны получил Госбюджет Украины

6 июля, 13:00
Нардеп Ярослав Железняк заявил, что объемы грантов и кредитов сравнялись в госбюджете с объемами налогов и сборов (Фото:goloszmin.org)

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что объемы грантов и кредитов сравнялись в госбюджете с объемами налогов и сборов (Фото:goloszmin.org)

Автор: Артем Ильин

С начала войны Государственный бюджет Украины получил от внешних доноров грантов и кредитов почти столько, сколько и собрал налогов и сборов.

Доля грантов и кредитов, полученных от иностранных партнеров, в наполнении Государственного бюджета Украины сравнялась с долей налогов и сборов. «За полмесяца объем разных источников финансирования поменялся в лучшую сторону», — написал в своем телеграм-канале Ярослав Железняк, народный депутат Украины.

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Он напомнил, что 22 июня гранты и кредиты находились на 3 месте по объему финансирования, а больше всего Госбюджет получил благодаря внутренним сборам и Нацбанку.

По данным Железняка, с 24 февраля по 05 июля для наполнения бюджета главными источниками денег стали:

  1. Гранты и кредиты. Все доноры — 322,4 млрд грн.
  2. Налоги + таможня + дивиденды госпредприятий около 320−326 млрд грн. «Тут вопрос, как считать возврат НДС», — отметил нардеп.
  3. Нацбанк: купил ОВГЗ на 225 млрд грн и еще 19 млрд грн прибыли перечислил в бюджет = 244 млрд грн,;
  4. Покупка «военных ОВГЗ» банками и физлицами всего 110,9 млрд грн.

«Причем скоро внешняя помощь уже явно вырвется в лидеры», — отметил Железняк.

Нардеп уточнил что только за последние 2 недели сумма финансирования госбюджета от иностранных партнеров увеличилась на 46% или 101,8 млрд грн.

Однако, даже в таком объеме кредиты и гранты — это пока лишь 32% от всех денег.

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Теги:   Кредиты Госбюджет Гранты Ярослав Железняк

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