«Полгода никаких претензий не было». Новая глава АРМА заявила, что интерес к ее кандидатуре появился только после проведения конкурса 30 июня, 18:09 Елена Дума, глава АРМА с 30 июня (Фото:Олена Дума / Facebook)

Елена Дума, новая глава Нацагентства по розыску и управлению активами, заявила о давлении на конкурсную комиссию, которая принимала решение о ее назначении.

В частности, она обратила внимание на отзыв голоса в ее пользу одним из членов комиссии — Дмитрием Остапенко уже после голосования 28 июня. Об этом Дума рассказала в ходе пресс-конференции в агентстве Интерфакс-Украина 30 июня.

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«По поводу вчерашнего заявления об отзыве голоса Дмитрия Остапенко. В законе не предусмотрен механизм отзыва голоса. Факт голосования Остапенко за мою кандидатуру зафиксирован. Более того, позже он дал комментарий по поводу моей кандидатуры, и достаточно позитивный. Это все есть на его официальной страничке в Facebook. У членов комиссии было полгода, чтобы ознакомиться с информацией о каждом кандидате. Учитывая эти факты, считаю, что заявление об отзыве голоса — это подрыв правовой системы государства», — заявила Дума.

По ее словам, попытка сорвать конкурс является актом давления на конкурсную комиссию и правительство ради сохранения коррупционных схем. Кроме того, отзыв голоса вредит деловой репутации кандидата, считает она.

«У меня нет сомнений в такой ситуации, что Остапенко нужно защитить. Он находится под бешеным давлением и нуждается в защите государства. Прошу правоохранительные органы считать это моим заявлением о проверке факта давления на члена конкурсной комиссии. Это должно быть задачей специальных органов, а не предметом дискуссий в соцсетях», — сказала Дума.

Она считает безосновательными заявления о том, что ее назначение на должность повлечет репутационные риски для страны и для эффективной и независимой работы антикоррупционной экосистемы и органов правопорядка.

«Предупреждения о моей кандидатуре появились только после проведения конкурса и определения меня победителем. В течение полугода никаких предупреждений не было», — заявила Дума.

Она подчеркнула, что решение конкурсной комиссии о назначении главы АРМА может отменить только суд, в случае установления факта нарушения конкурсной процедуры.

Дума отвергла обвинения в политической заангажированности и отсутствии надлежащей квалификации для занятия должности главы АРМА, в том числе заявления, обнародованные Transparency International Ukraine.

Она также отрицает связи с политическими партиями, а также участие в агитации или попытках дискредитации любых политических сил.

Как сообщалось, 28 июня победителем конкурса по отбору главы АРМА стала экс-заместитель главы Черниговской ОГА Елена Дума, за ее кандидатуру проголосовали шесть из восьми членов конкурсной комиссии. Однако позже член конкурсной комиссии Дмитрий Остапенко отозвал свой голос. Согласно действующему законодательству об АРМА, решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало не менее шести членов, присутствующих на заседании.

30 июня Кабинет министров утвердил назначении Елены Думы на должность главы АРМА.