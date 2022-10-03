«На общественных началах». Минэкономики объяснило, что делает рядом с министром банкир Евгений Мецгер, попавший в скандал с журналистами 3 октября, 18:16 Эксклюзив НВ Евгений Мецгер (второй левруч) на совещании около Юлии Свириденко, первого вице-премьера — министра экономики Украины (Фото:Юлия Свириденко via facebook)

В Министерстве экономики Украины объяснили роль скандального банкира Евгения Мецгера в своей работе и почему он на совещаниях сидит рядом с первой вице-премьером Юлией Свириденко.

Евгений Мецгер, ушедший год назад с должности председателя правления государственного Укрэксимбанка после скандала с журналистами, сотрудничает с Министерством экономики Украины, как «эксперт на общественных началах». Так на запрос НВ Бизнес ответили в пресс-службе Минэкономики после публикации в соцсетях фотографии Мецгера рядом с Юлией Свириденко, первым вице-премьером — министром экономики Украины.

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«В частности, он задействован в разработке проекта доступной ипотеки єОселя, где также является одним из соавторов. Евгений — эксперт с 20-летним опытом в банковском секторе, эффективными кейсами, поэтому его экспертиза в запуске крупных государственных программ в сфере экономики актуальна», — объясняют в министерстве.

В пресс-службе добавляют, что экс-банкир помогал Министерству экономики разработать механизмы взаимодействия Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) и банков для поддержки украинских экспортеров, программу доступных кредитов 5−7-9, теплые кредиты и кредиты ОСМД.

«Фото было сделано на совещании по стратегическим вопросам развития и поддержки экспорта товаров и услуг украинского происхождения», — резюмировали в министерстве.

Напомним, что 4 октября 2021 года журналисты Схем сообщили о нападении во время съемки интервью с председателем правления банка Евгением Мецгером, поскольку ему «не понравился один из вопросов». Они подчеркнули, что на них напали охранники, забравшие карты памяти, изъяв записанное видео.

Охрана отобрала технику и ушла, оставив журналистов в компании Мецгера, директора департамента информационной политики Владимира Пикалова и еще одного сотрудника банка. Журналист Кирилл Овсяный записал на диктофон происходящее, а после инцидента вызвал полицию, заявив о препятствовании журналистской деятельности. Полиция открыла уголовное производство, а наблюдательный совет — проверку.

Вечером 5 октября Схемы опубликовали видео нападения, которое удалось возобновить после изъятия сотрудниками Укрэксимбанка. В частности, на видео зафиксировано, как Мецгер дает указание забрать у журналистов технику, забрать кассеты и вычистить все это г*вно. Также на видео показан момент нападения на оператора Александра Мазура.

Офис президента утром 6 октября выступил за отставку главы Укрэксимбанка. После этого Мецгер заявил, что напишет заявление о сложении полномочий на время проведения следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в банке. Набсовет Укрэксимбанка отстранил его на время проведения проверки.

11 октября председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление на увольнение с должности.

Голосеевский районный суд Киева 14 сентября 2022 осудил Евгения Мецгера по делу о нападении на съемочную группу программы Схемы. Ему назначили наказание в виде штрафа 3400 грн. без лишения права занимать определенные должности.

Также на 1700 грн. были оштрафованы бывший директор департамента банковской безопасности учреждения Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности Укрэксимбанка Олег Осипов.