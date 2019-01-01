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Сигареты подорожают. В Украине выросли акцизы на табак

Сегодня, 11:58
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Рост акцизов обусловлен обязательствами Украины в рамках соглашения об ассоциации с ЕС

Фото Pixabay

С 1 января 2019 в Украине на 20% повышены акцизы на табачные изделия - такое обязательство Украина взяла на себя в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.

А с 1 июля нынешнего года налог вырастет еще на 9% - в соответствии с уровнем инфляции в минувшем году.

Таким образом, в 2019 году Украину ждет существенное подорожание цен на табачные изделия – сигареты, сигары и прочие.

Согласно прогнозу Андрея Скипальского, руководителя Украинского центра контроля за табаком, к концу года "бюджетные" марки сигарет могут стоить около 38 грн за пачку.

Согласно ероинтеграционным обязательствам, Украина должна повысить ставку акциза на сигареты до 90 евро на 1000 штук до 2025 года и обеспечить, чтобы акциз составлял не менее 60% от цены сигарет.

В 2018 году минимальная ставка акциза составляла 773,2 гривни (около 24 евро) на 1000 штук, в 2019-м она вырастет до 1011,35 грн.

Теги:   Табачные изделия Табак Сигареты Акциз

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