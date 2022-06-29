Швейцария ввела в действие новые санкции против России 29 июня, 20:17 Флаг Швейцарии (Фото:Hans/ Pixabay)

Швейцария ввела дополнительные санкции против Российской Федерации за полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом объявил Федеральный совет страны.

Решением от 29 июня Швейцария внедряет шестой пакет санкций, принятый Евросоюзом 3 июня в ответ на войну России против Украины.

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Новые ограничения включают эмбарго на сырую нефть и некоторые нефтепродукты из России. Как и в ЕС, их закупка, импорт, транзит и транспортировка и другие сопутствующие услуги, которые, как страхование, в пределах Швейцарии запрещены.

Как и в Европейском Союзе, это эмбарго будет внедряться постепенно и вступит в силу в начале 2023 года после ряда переходных периодов.

Кроме этого, в Швейцарии теперь запрещено предоставлять такие услуги, как бухгалтерский учет, связи с общественностью и бизнес-консультации представителям правительства России или юридическим лицам, основанным в РФ. Некоторые уже существующие санкции также обновили, в частности, уточнили запрет на предоставление услуг трастам.

Нельзя также рекламировать контент, созданный или транслируемый некоторыми российскими СМИ, такими как Russia Today или Sputnik.

Санкции вступают в силу в 18:00 29 июня.

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