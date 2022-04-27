Ни угля, ни икры, ни трастов. Швейцария ввела новый пакет санкций против России и Беларуси 27 апреля, 20:35 Цей матеріал також доступний українською Швейцария ввела очередной пакет санкций против России и Беларуси (Фото:Denis Balibouse / Reuters)

Власти Швейцарии 27 апреля ввели дополнительные санкции против РФ и РБ — вслед за аналогичным решением ЕС

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«Новые ограничительные меры включают в себя масштабные санкции против поставок товаров, включая запрет на импорт угля, а также товаров, являющихся важным источником дохода для РФ (лесоматериалы, цемент, морепродукты, икра)», — сказано в сообщении Федерального совета Швейцарии.

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«Также будет запрещен экспорт в Россию товаров, которые помогают усиливать российский промышленный потенциал (например, промышленных роботов и определенных химических продуктов)», — говорится в документе.

Швейцария также ввела запрет на «любую поддержку российских компаний, находящихся в собственности государства или под его контролем».

Также граждане РФ более не могут регистрировать трасты в Швейцарии.

Кроме того, Швейцария расширила запрет на экспорт банкнот и продажу ценных бумаг гражданам Беларуси. Если ранее эта мера распространялась лишь на ценные бумаги и банкноты в швейцарских франках и евро, то теперь она применима ко всем официальным валютам стран ЕС. Аналогичный запрет Швейцария планирует принять и в отношении РФ.

Ранее сообщалось, что Швейцария заблокировала поставку боеприпасов в Украину через Германию.

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