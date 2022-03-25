Сделали исключение для Russia Today. Швейцария вводит против РФ санкции, согласованные Евросоюзом 25 марта, 19:59 Цей матеріал також доступний українською Швейцария c 25 марта вводит против России практически все санкции, ранее одобренные Евросоюзом (Фото:Denis Balibouse / Reuters)

Власти Швейцарии вводят в полном объеме санкции против России, которые ранее одобрил ЕС в рамках четвертого санкционного пакета из-за ситуации вокруг Украины.

Как сказано в заявлении правительства Швейцарии, ограничения вступают в силу в пятницу, 25 марта, в 23:00 по местному времени.

«Решение Федерального совета от 25 марта означает, что Швейцария продолжает соблюдать меры, введенные ЕС 9 и 15 марта в ответ на продолжающееся вторжение России в Украину. 16 марта Швейцария уже приняла расширенный список физических и юридических лиц, на которых распространяются финансовые санкции, введенные ЕС», — сказано в сообщении.

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В частности, Швейцария запретит экспорт товаров и сопутствующих услуг для российского энергетического сектора.

Также запрещено участие в предприятиях РФ, работающих в энергетическом секторе, предоставление кредитов или других финансовых ресурсов таким предприятиям.

Вводится запрет на импорт изделий из черных металлов — как напрямую из РФ, так и российского происхождения.

Вводится запрет на вывоз в Россию предметов роскоши и товаров для морского судоходства.

В финансовом секторе запрещены операции с некоторыми государственными компаниями и предоставление услуг кредитного рейтинга.

В то же время швейцарские власти разрешили «определенные исключения из финансовых санкций в гуманитарных целях… необходимые для работы гуманитарных организаций» — о каких конкретно исключениях идет речь, не уточняется.

Кроме того, Федеральный совет Швейцарии решил не прекращать трансляцию контента российских каналов Sputnik и Russia Today.

«Несмотря на то, что эти СМИ используются РФ для целенаправленной пропаганды и дезинформации, Федеральный совет считает, что эффективнее противодействовать ложным и вредным заявлениям фактами, а не препятствовать их распространению», — сказано в правительственном заявлении.

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