Швейцарцы инвестировали в украинскую экономику более $1,5 млрд

Швейцария входит в ТОП-10 иностранных инвесторов в Украину

Прирост швейцарских инвестиций по состоянию на 1 июля 2018 года составил $20,3 млн, в целом Швейцария инвестировала в экономику Украины более $1,5 млрд.

Об этом написал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей Facebook-странице.

"Швейцария входит в ТОП-10 иностранных инвесторов в Украине", - написал он.

Наибольший объем швейцарских средств в Украину инвестировано в промышленность, это почти 60% от общего объема инвестиций из этой страны, или $912 млн, добавил он.

Напомним, что в первом полугодии 2018 года объем прямых иностранных инвестиций в Украину составил $1,3 млрд.