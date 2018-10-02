Швейцарцы инвестировали в украинскую экономику более $1,5 млрд

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Швейцария входит в ТОП-10 иностранных инвесторов в Украину
Фото: pixabay/pasja1000

Швейцария входит в ТОП-10 иностранных инвесторов в Украину

Прирост швейцарских инвестиций по состоянию на 1 июля 2018 года составил $20,3 млн, в целом Швейцария инвестировала в экономику Украины более $1,5 млрд.

Об этом написал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей Facebook-странице.

"Швейцария входит в ТОП-10 иностранных инвесторов в Украине", - написал он.

Наибольший объем швейцарских средств в Украину инвестировано в промышленность, это почти 60% от общего объема инвестиций из этой страны, или $912 млн, добавил он.

Напомним, что в первом полугодии 2018 года объем прямых иностранных инвестиций в Украину составил $1,3 млрд.

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