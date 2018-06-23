Швейцария выделит Украине $1,8 млн на реформу энергоэффективности

Международная финансовая корпорация (IFC, подразделение группы Всемирного банка) и Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) подписали соглашение о содействии энергоэффективности в жилом секторе Украины.
Об этом сообщили в корпорации, передает агентство Интерфакс-Украина.
Так, Швейцария предоставит консультационным сервисам IFC до $1,8 млн на поддержку реформ законодательства в Украине в сфере энергоэффективности.
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В частности, речь идет о поддержке мероприятий энергоэффективности через привлечение объединений собственников многоквартирных домов и компаний, которые управляют домами от имени собственников.
Согласно сообщению IFC, это третий и финальный этап стартовавшего в 2010 году проекта консультаций финкорпорации по энергоэффективности в жилых домах в Украине.
Напомним, что 20 декабря 2017 года Кабмин создал госпредприятие Фонд энергоэффективности. На финансирование этого Фонда в 2018 году в государственном бюджете предусмотрено почти 2 млрд грн.
Фонд создали с целью поддержки инициатив по энергоэффективности, внедрения инструментов стимулирования и поддержки осуществления мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий и энергосбережения, в том числе в жилом секторе.
Ранее правительство Германии выражало готовность к софинансированию Фонда и консультирование в его создании.
Впоследствии Кабмин поддержал подписание договора с Европейской комиссией о финансировании программы поддержки энергоэффективности в Украине, которая предусматривает выделение Украине и ЕС €268 млн.
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