Швейцария начала арест активов Газпрома по запросу Украины

Швейцарские судебные приставы 30 мая провели опись имущества в офисе компании Nord Stream AG – операторе морского газопровода Северный поток, по которому в Германию доставляется российский газ.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники.

Позже это подтвердили представители Газпрома и Nord Stream AG, передает РБК.

По их данным, визит приставов в офис Nord Stream AG в Цуге состоялся в рамках исполнения решения, вынесенного Стокгольмским арбитражем, разбиравшим спор между Газпромом, которому принадлежит 51% в Nord Stream AG, и Нафтогазом Украины.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

По словам главного коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, процесс взыскания может занять до полугода, в то же время Нафтогаз рассчитывает на добросовестное выполнение российской компанией решения арбитража в ближайшее время.

30 мая Нафтогаз инициировал принудительное взыскание присужденных ей $2,6 млрд, в связи с нежеланием Газпрома выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа. В связи с этим, швейцарские власти приняли меры в отношении активов российского монополиста.