Деньги недели. Шурма попал в крупный скандал, Фиала нацелился на Сенс Банк, Гонконг проверил российский флот на вшивость

20 августа, 12:35
NV Премиум
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Заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма попал в скандал из-за солнечных электростанций на временно оккупированных территориях (Фото:president.gov.ua)

Заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма попал в скандал из-за солнечных электростанций на временно оккупированных территориях (Фото:president.gov.ua)

NV Бізнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели.

Тариф для своих. Антигероем крупного скандала стал глава Офиса президента Ростислава Шурма. Как выяснило издание Bihus.Info, близкое окружение Шурмы (родной брат Олег Шурма и бывший подчиненный Руслан Божко) владеет рядом солнечных электростанций в Запорожской области. И несмотря на то, что они уже давно находятся на оккупированных территориях, государство в лице компании Гарантированный покупатель с июля 2022 по июлю 2023 года заплатило им более 320 млн грн по зеленому тарифу, за произведенную электроэнергию.

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Редактор: Александр Иванов

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