Подавляющее большинство просто не платит. Насколько в Украине выросло количество штрафов за нарушение ПДД и где их выписывают чаще всего

Количество неоплаченных штрафов за нарушение Правил дорожного движения в Украине с начала полномасштабной войны выросло на 43%, три четверти производств по ним были закрыты, хотя сами штрафы так и не были оплачены.

Всего в Украине зафиксировано 2 009 913 штрафов за нарушение ПДД, что на 6% больше, чем в конце 2024 года, сообщает Опендатабот.

1,5 млн таких штрафов (или 75% от общего количества производств по ним) в Реестре завершены, хотя долг «висит» на нарушителях — в связи с невозможностью взыскать долг. Таким образом, значительная часть неоплаченных штрафов и в дальнейшем остается в Реестре должников.

Инфографика: Опендатабот

Практически все неуплаченные своевременно штрафы (92%) приходятся на мужчин (1,8 млн случаев).

Чаще других нарушают люди в возрасте от 25 до 45 лет (64% или более 1,28 млн долгов). На водителей до 25 лет приходится 13% штрафов (около 252 тыс.). Еще 23% (примерно 469 тыс.) долгов у нарушителей старше 45 лет.

Лидером среди нарушителей является Днепропетровская область — 211,5 тыс. штрафов (11%). На втором месте Киев — 193,7 тысячи (10%), на третьем Одесская область — 146,9 тыс. (7%).

Меньше всего нарушений зафиксировано в Луганской (13,2 тыс. штрафов или 0,7%), а также в Тернопольской (1,4%) и Херсонской (1,8%) областях.

В реестре зафиксированы настоящие рекордсмены по количеству нарушений. Абсолютный лидер — 27-летний мужчина из Винницкой области, на котором висит 1056 штрафов. В этом же регионе другой 43-летний водитель имеет 932 неоплаченных штрафа. В Днепропетровской области проживает 42-летний мужчина с 797 штрафами, в Ровенской — 35-летний с 636, а в Сумской — 28-летний с 555.

Как сообщалось, ранее МВД опровергло информацию о повышении штрафов за нарушение ПДД.