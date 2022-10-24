Новый план Маршалла для Украины. Шольц и фон дер Ляйен предлагают создать донорскую платформу для восстановления Украины 24 октября, 17:52 Шольц и фон дер Ляйен предлагают создать донорскую платформу для восстановления Украины (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложили запустить новый план Маршалла для послевоенного восстановления Украины.

В соответствии с общим докладом, имеющимся в распоряжении Forbes, и речь идет об инклюзивной донорской платформе.

По мнению Шольца и фон дер Ляйен, ни Украина, ни отдельные партнеры самостоятельно не смогут справиться с ущербом от войны, которую начала Россия. Всемирный банк оценил его в, по меньшей мере, €350 млрд.

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25 октября в Берлине планируется обсуждение с экспертами о том, как международное сообщество может лучше помочь Украине и поддержать ее в восстановлении. Отмечается, что страны Большой семерки, Европейский Союз и его члены уже предоставили Украине более 35 млрд евро экстренной помощи.

«Вместе с нашими партнерами из Группы семи и другими странами при поддержке международных организаций и Украины мы намерены заложить основы инклюзивной донорской платформы для координации процесса немедленного восстановления разрушенной инфраструктуры и начала долгосрочного восстановления», — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что по общей оценке правительства Украины, Еврокомиссии и Всемирного банка, восстановление и восстановление Украины будет стоить не менее $349 млрд.