Прямой ущерб от российской агрессии превышает 326 миллиардов долларов — Шмыгаль 6 сентября, 06:11 Денис Шмыгаль (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине верифицировали 326 миллиардов долларов прямого ущерба от российской агрессии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Совместно с Всемирным банком Министерство развития общин и территорий верифицировало нанесенный Россией ущерб на 326 млрд долл. То есть это — прямой ущерб, который на сегодняшний день уже верифицирован, физический ущерб», — заявил глава правительства.

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Он отметил, что 105 млрд долларов составляет верифицированная сумма, которая необходима для восстановления различных объектов.

По словам Шмыгаля, на скорейшее восстановление необходимо 17 млрд долл., 3,4 млрд из которых Украина получит уже в этом году, а остаток в 2023 году.

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В начале июля на конференции в Лугано был представлен план восстановления Украины. По подсчетам украинского правительства, чтобы оправиться от войны, Украине нужно минимум $750 млрд, десять лет интенсивного марафона реформ и офисы европейских кураторов по всему миру.

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